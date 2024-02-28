Комиссарова (Русяева) Мира Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Русяева) Мира Маркеловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1931

Отец: Русяев Маркел Сидорович

Мать: Русяева Полина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комиссаров Олег Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комиссаров Олег Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комиссаров Олег Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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