Комиссарова (Русяева) Мира Маркеловна
Место рождения
Дата рождения10.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1931
Отец: Русяев Маркел Сидорович
Рождение ребёнка
16.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комиссаров Олег Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комиссаров Олег Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно