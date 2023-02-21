Каплан аркадий григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплан аркадий григорьевич

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Место рождения

чечерск.беларусь

Дата рождения

05.05.1929

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1929

Отец: Каплан григорий абрамович

Мать: Рабинович рива лейбовна

чечерск.беларусь
Рождение ребёнка
29.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вальдман алла гдальевна

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