Каплан аркадий григорьевич
Место рождениячечерск.беларусь
Дата рождения05.05.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1929
Отец: Каплан григорий абрамович
Мать: Рабинович рива лейбовна
чечерск.беларусь
Рождение ребёнка
29.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вальдман алла гдальевна