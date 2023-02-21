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Чудинов Борис Николаевич
Чудинов Борис Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1979
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Нечаева Александра Евгеньевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать:
Нечаева Александра Евгеньевна
Смерть
1979
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