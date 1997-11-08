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Куртов Виктор Романович

Место рождения

Заборье, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.12.1924

Дата смерти

08.11.1997

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1924

Отец: Куртов Роман Иосифович

Мать: Куртова Мария Адамовна

Заборье, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
После 1939
Мончино, Белоручская волость, Смоленский уезд
Военная служба
С 1943 по 12.05.1945
Вступил в красную Армию, воевал в 31-й армии Белорусского фронта. Участвовалв боях за освобождение: Смоленска, Витебска, Минска, Лиды, Гродно, Литвы, Польшы. Закончил войну в Чехословакии г. Млада-Бол... Показать все
Бракосочетание
После 1945

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Образование
После 1945
Образовательное учреждение: военное училище Служил в Уральском и Московском военных округах.
Награда
05.11.1954
Воинское звание: капитан Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 05.11.1954 Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений... Показать все
Награда
17.02.1959
Наградной документ Воинское звание: капитан Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Орден Красной Звезды Дата документа: 17.02.1959 Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотек... Показать все
Развод
Около 1965

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Награда
06.04.1985
Документ в юбилейной картотеке Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени Номер документа: 73 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР Информация об архиве - Арх... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртов Александр Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

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Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск-40, Челябинская область, Российская Федерация
военная служба | Должность: военная служба
Место жительства
Неизвестно
Протвино, Протвино, Московская область
перевелся на военную службу
Смерть
08.11.1997
Причина смерти: ифаркт миокарда
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