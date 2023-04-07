Адамова (Вашкевіч) Героник Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамова (Вашкевіч) Героник Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: София Осипова

Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Вашкевич Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вашкевич Михаил Осипов

Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вера Иосифова

Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Вашкевич Иван Иосифов

Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович

Работа или профессия
Неизвестно
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