Адамова (Вашкевіч) Героник Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: София Осипова
Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Вашкевич Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Вера Иосифова
Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович
Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Кайтанович
Работа или профессия
Неизвестно