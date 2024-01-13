Петрович (Козловская) Агафья (Пелагия) Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович (Козловская) Агафья (Пелагия) Леонтьевна

Место рождения

г. Пинск, Минская губ., Российская Империя

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Бракосочетание
11.10.1808

Муж: Петрович Фёдор Иванович

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
21.11.1811

Сын: Петрович Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Петрович Фёдор Иванович

г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Петрович Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Петрович Фёдор Иванович

г. Пинск, Минская губ.
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