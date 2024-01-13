Петрович (Козловская) Агафья (Пелагия) Леонтьевна
Место рожденияг. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Дата рождения1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Бракосочетание
11.10.1808
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
21.11.1811
Сын: Петрович Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Петрович Фёдор Иванович
г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Петрович Фёдор Иванович
г. Пинск, Минская губ.