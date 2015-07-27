Васюкова Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюкова Ульяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.2015

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2015

Отец: Васюков Михаил Андреевич

Мать: Куковская Евгения Львовна

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