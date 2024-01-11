Садриев Аюп
Место рожденияд. Сугышлы, Лениногорский р-н
Дата рождения1903
Дата смерти28.05.1959
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Садриев Садретдин
Мать: ?
д. Сугышлы, Лениногорский р-н
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
09.08.1946
Сын: Садриев Исмагил Двойняшка Исхака
Мать ребёнка: Шамсегаян
п.НовоЧершалинский
Рождение ребёнка
09.08.1946
п.НовоЧершалинский
Рождение ребёнка
1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсегаян
Смерть
28.05.1959