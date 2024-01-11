Садриев Аюп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриев Аюп

Место рождения

д. Сугышлы, Лениногорский р-н

Дата рождения

1903

Дата смерти

28.05.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1906 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Садриев Садретдин

Мать: ?

д. Сугышлы, Лениногорский р-н
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Джаухария

Мать ребёнка: Шамсегаян

Рождение ребёнка
04.01.1934

Дочь: Анвария

Мать ребёнка: Шамсегаян

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсегаян

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Кадрия

Мать ребёнка: Шамсегаян

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсегаян

Рождение ребёнка
09.08.1946

Сын: Садриев Исмагил Двойняшка Исхака

Мать ребёнка: Шамсегаян

п.НовоЧершалинский
Рождение ребёнка
09.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсегаян

п.НовоЧершалинский
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсегаян

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсегаян

Смерть
28.05.1959
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