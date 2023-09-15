Попова (Тихонова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1893
Отец ребёнка: Попов Михаил Ефимович
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Николай
Отец ребёнка: Попов Михаил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно