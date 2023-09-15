Попова (Тихонова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Тихонова) Екатерина Ивановна

Попова (Тихонова) Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.12.1893

Сын: Попов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Ефимович

Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Николай

Отец ребёнка: Попов Михаил Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close