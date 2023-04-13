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Шмульян Арон
Шмульян Арон
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шмульян Лейба
1830 г.р.
Мать
Шмульян (Шмульян) Эстер
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шмульян Лейба
Мать:
Шмульян Эстер
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