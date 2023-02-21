Зайка Евдакия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Трофимчук Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Зайка Герасим Пантелеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Калекова Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Зайка Герасим Пантелеевич
Рождение ребёнка
28.10.1912
Отец ребёнка: Зайка Герасим Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайка Герасим Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайка Герасим Пантелеевич
Место жительства
Неизвестно
Буссевка, Спасский муниципальный район, Приморский край
переехали из Украины, но пораздельно
Смерть
Неизвестно
Прожила 76 лет