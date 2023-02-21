Зайка Евдакия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайка Евдакия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Трофимчук Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Зайка Герасим Пантелеевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Калекова Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Зайка Герасим Пантелеевич

Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Зайко Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Зайка Герасим Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайка Герасим Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайко Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Зайка Герасим Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайко Павел Герасимович

Отец ребёнка: Зайка Герасим Пантелеевич

Место жительства
Неизвестно
Буссевка, Спасский муниципальный район, Приморский край
переехали из Украины, но пораздельно
Смерть
Неизвестно
Прожила 76 лет
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