Никонова Татьяна Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти08.06.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/9e2cc69a-19ab-4c07-a7a8-3cce7bbf1f26/141
Бракосочетание
Около 1858
Муж: Никонов Семен Егоров
https://yandex.ru/archive/catalog/9e2cc69a-19ab-4c07-a7a8-3cce7bbf1f26/141
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Иван Семенов
Отец ребёнка: Никонов Семен Егоров
Смерть
08.06.1914 ст.
Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/c63e5cee-ae36-4316-95ee-3bd4444d141a/324