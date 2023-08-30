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Никонова Татьяна Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

08.06.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/9e2cc69a-19ab-4c07-a7a8-3cce7bbf1f26/141
Бракосочетание
Около 1858

Муж: Никонов Семен Егоров

https://yandex.ru/archive/catalog/9e2cc69a-19ab-4c07-a7a8-3cce7bbf1f26/141
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Иван Семенов

Отец ребёнка: Никонов Семен Егоров

Смерть
08.06.1914 ст.
Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/c63e5cee-ae36-4316-95ee-3bd4444d141a/324
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