Полетаев Андрей Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1830
Отец: Якушев Александр Иванов
Мать: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
03.12.1849
Дочь: Варвара Андреева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
03.07.1852
Сын: Андрей Андреев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
15.08.1855
Сын: Фаддей Андреев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Васильева
Смерть
Неизвестно