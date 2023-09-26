Полетаев Андрей Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаев Андрей Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1830

Отец: Якушев Александр Иванов

Мать: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
03.12.1849

Дочь: Варвара Андреева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
03.07.1852

Сын: Андрей Андреев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
15.08.1855

Сын: Фаддей Андреев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Васильева

Смерть
Неизвестно
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