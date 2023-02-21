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Дедкович Максим Кондратов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Дедкович Кондрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Дедкович Илья Максимов

Мать ребёнка: Дедкович Варвара Ухолова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Дедкович Евмен Максимов

Мать ребёнка: Дедкович Варвара Ухолова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Дедкович Федор Максимов

Мать ребёнка: Дедкович Варвара Ухолова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Максимова

Мать ребёнка: Дедкович Варвара Ухолова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедкович Варвара Ухолова

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1809
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