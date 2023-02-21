Дедкович Максим Кондратов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Дедкович Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Дедкович Варвара Ухолова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Дедкович Варвара Ухолова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Дедкович Варвара Ухолова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Максимова
Мать ребёнка: Дедкович Варвара Ухолова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедкович Варвара Ухолова
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1809