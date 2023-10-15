Виненкова Алия Валериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виненкова Алия Валериевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1994

Отец: Янтудин Валерий Александрович

Мать: Шафикова Янтудина Каримова Айгуль Айратовна

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