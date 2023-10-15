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Виненкова Алия Валериевна
Виненкова Алия Валериевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.1994
Пол
Женский
Отец
Янтудин Валерий Александрович
1970 г.р.
Мать
Шафикова Янтудина Каримова Айгуль Айратовна
1076 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1994
Отец:
Янтудин Валерий Александрович
Мать:
Шафикова Янтудина Каримова Айгуль Айратовна
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