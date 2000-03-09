Моргачева Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.2000

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2000

Отец: Моргачев Иван Николаевич

Мать: не указана