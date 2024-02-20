Штепа Игнатий Кириллович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1773
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Штепа Кирилл Михайлович
Мать: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1839
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука