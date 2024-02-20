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Штепа Игнатий Кириллович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1773

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Штепа Кирилл Михайлович

Мать: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Сын: Штепа Антон Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1839
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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