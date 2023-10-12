Баранец Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранец Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Баранец Петр Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Баранец Степанида Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Баранец Ксения Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранец Александр Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранец Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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