Башева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Башев Дмитрий
Отец ребёнка: Башев Яким Константинович
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Зипир Евфимия Якимовна
Отец ребёнка: Башев Яким Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башев Карпо
Отец ребёнка: Башев Яким Константинович
Бракосочетание
Неизвестно