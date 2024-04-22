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Леонов Влас Афанасьев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.04.1759

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1759

Отец: Леонов Афанасий Федотов (Ич)

Мать: Леонова Фекла Петрова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Леонов Леонтий Власов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Павлова(вна) Евдокия Евдокия/Авдотья Павлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Леонов Василий Власов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Павлова(вна) Евдокия Евдокия/Авдотья Павлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Иринья Власова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Павлова(вна) Евдокия Евдокия/Авдотья Павлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Павлова(вна) Евдокия Евдокия/Авдотья Павлова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1829
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