Леонов Влас Афанасьев (Ич)
Место рождения
Дата рождения11.04.1759
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1759
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Леонов Леонтий Власов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Павлова(вна) Евдокия Евдокия/Авдотья Павлова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Леонов Василий Власов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Павлова(вна) Евдокия Евдокия/Авдотья Павлова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Иринья Власова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Павлова(вна) Евдокия Евдокия/Авдотья Павлова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1829