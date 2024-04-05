Romanowicz (Wierzejska) Maria 01.12.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Romanowicz (Wierzejska) Maria

Место рождения

W-wa Św. Trójcy akt 1373/1902

Дата рождения

01.12.1902

Дата смерти

01.07.1976

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1902

Отец: Wierzejski Władysław

Мать: Wierzejska (Bojar) Józefa

W-wa Św. Trójcy akt 1373/1902
Бракосочетание
07.08.1926

Муж: Romanowicz Bolesław

W-wa NMP Królowej Polski akt 39/1926
Смерть
01.07.1976
Warszawa
Похороны
Неизвестно
Warszawa cm. Bródno kw 35D/6/2

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