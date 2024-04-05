Romanowicz (Wierzejska) Maria
Место рожденияW-wa Św. Trójcy akt 1373/1902
Дата рождения01.12.1902
Дата смерти01.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1902
Отец: Wierzejski Władysław
W-wa Św. Trójcy akt 1373/1902
Бракосочетание
07.08.1926
Муж: Romanowicz Bolesław
W-wa NMP Królowej Polski akt 39/1926
Смерть
01.07.1976
Warszawa
Похороны
Неизвестно
Warszawa cm. Bródno kw 35D/6/2