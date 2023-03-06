Голубев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1916

Сын: Голубев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Голубева Акулина

Раздолье, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Голубева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Голубева Акулина

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