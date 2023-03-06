Голубев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1916
Сын: Голубев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Голубева Акулина
Раздолье, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Голубева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Голубева Акулина