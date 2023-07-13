Кузнецов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1941
Сын: Кузнецов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия