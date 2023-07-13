Кузнецов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1941

Сын: Кузнецов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия