Маркушина (Климушкина) Христина (Харитина) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.07.1886
Дата смертиПосле 08.09.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1904
Рождение ребёнка
02.03.1905
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Маркушин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
26.01.1906
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Маркушин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
13.07.1907
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Маркушин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
09.01.1911
Сын: Маркушин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Маркушин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
20.01.1913
Отец ребёнка: Маркушин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
08.09.1918
Сын: Маркушин Константин Иванович
Отец ребёнка: Маркушин Иван Кириллович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 08.09.1918