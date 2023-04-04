Маркушина (Климушкина) Христина (Харитина) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркушина (Климушкина) Христина (Харитина) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.07.1886

Дата смерти

После 08.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.07.1904

Муж: Маркушин Иван Кириллович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1905

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Маркушин Иван Кириллович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1906

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Маркушин Иван Кириллович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1907

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Маркушин Иван Кириллович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1911

Сын: Маркушин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Маркушин Иван Кириллович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Маркушин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Маркушин Иван Кириллович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1918

Сын: Маркушин Константин Иванович

Отец ребёнка: Маркушин Иван Кириллович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 08.09.1918
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