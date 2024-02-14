Семёнов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смерти21.09.1864 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Бракосочетание
До 1825 ст.
Жена: Семёнова Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Мать ребёнка: Семёнова Дарья Фёдоровна
Упоминание
С 1852 по 1861 ст.
Барыбино, Домодедово, Московская область
Смерть
21.09.1864 ст.
Голубино, Домодедово, Московская область
https://is-tok.ru/o-mogile-alekseya-semenova/?ysclid=lslou9ij7f542163018
Похороны
23.09.1864 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния