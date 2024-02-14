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Семёнов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

21.09.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Семёнов Василий Васильевич

Мать: Семёнова Наталия Фёдоровна

Бракосочетание
До 1825 ст.

Жена: Семёнова Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Семёнов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Семёнова Дарья Фёдоровна

Упоминание
С 1852 по 1861 ст.
Барыбино, Домодедово, Московская область
Смерть
21.09.1864 ст.
Голубино, Домодедово, Московская область
https://is-tok.ru/o-mogile-alekseya-semenova/?ysclid=lslou9ij7f542163018
Похороны
23.09.1864 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
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