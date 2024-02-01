Голованова Агрофена Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голованов Елисей *
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Николай *
Отец ребёнка: Спиридонов * *
Татарстан,г.Казань
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридонов * *
Смерть
Неизвестно
Россия,Татарстан,с.Эбалаково убийство(задушили в доме)