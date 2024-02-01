Голованова Агрофена Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова Агрофена Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голованов Елисей *

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Николай *

Отец ребёнка: Спиридонов * *

Татарстан,г.Казань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов * *

Смерть
Неизвестно
Россия,Татарстан,с.Эбалаково убийство(задушили в доме)
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