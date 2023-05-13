Козлов Тихон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Тихон Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: Яковлева Матрена Тихоновна

Мать ребёнка: Козлова Мария Яковлевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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