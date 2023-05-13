Козлов Тихон Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: Яковлева Матрена Тихоновна
Мать ребёнка: Козлова Мария Яковлевна
Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно