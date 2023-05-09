Хуршудян Маро Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуршудян Маро Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1930

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1930

Отец: Хуршудян Григорий Андреевич

Мать: не указана

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