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Митропан Анна Михайловна

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Онищенко Онисия

Отец ребёнка: Митропан Терентий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.07.1915

Дочь: Даниленко Паша

Отец ребёнка: Митропан Терентий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.05.1917

Сын: Митропан Федосий Терентиевич

Отец ребёнка: Митропан Терентий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Gurba Ekaterina

Отец ребёнка: Митропан Терентий