Митропан Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Онищенко Онисия
Отец ребёнка: Митропан Терентий
Рождение ребёнка
20.07.1915
Дочь: Даниленко Паша
Отец ребёнка: Митропан Терентий
Рождение ребёнка
05.05.1917
Сын: Митропан Федосий Терентиевич
Отец ребёнка: Митропан Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Gurba Ekaterina
Отец ребёнка: Митропан Терентий