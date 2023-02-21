Комшин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комшин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Тавостина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Комшина Евдокия

Информацию можно уточнить у мамы.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комшин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Комшина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комшина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кустова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Комшина Евдокия

Смерть
1941
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