Комшин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Тавостина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Комшина Евдокия
Информацию можно уточнить у мамы.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комшин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Комшина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комшина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кустова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Комшина Евдокия
Смерть
1941