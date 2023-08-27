Петрова (Позднякова) Алёна Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1986
Рождение ребёнка
22.08.2011
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.2014
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности