Петрова (Позднякова) Алёна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Позднякова) Алёна Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1986

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1986

Отец: Поздняков Игорь Николаевич

Мать: Максимова Марина Николаевна

Рождение ребёнка
22.08.2011

Сын: Петров Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.2014

Сын: Петров Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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