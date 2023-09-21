Шабалдина Евгения Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шабалдин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Шабалдин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Шабалдин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шабалдин Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно