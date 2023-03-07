Солянов Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1874
Жена: Солянова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
21.02.1875
Дочь: Солянова Матрона Петровна
Мать ребёнка: Солянова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
12.02.1877
Мать ребёнка: Солянова Анна Васильевна
Воспр,Трофименков фетис Петров,Долгалева Мария Феодорова
Смерть
Неизвестно