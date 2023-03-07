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Солянов Петр Кузьмич

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1874

Жена: Солянова Анна Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.02.1875

Дочь: Солянова Матрона Петровна

Мать ребёнка: Солянова Анна Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.02.1877

Сын: Солянов Феодор Петрович

Мать ребёнка: Солянова Анна Васильевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр,Трофименков фетис Петров,Долгалева Мария Феодорова
Смерть
Неизвестно
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