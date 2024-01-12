Кислицына (Старцева) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1964
Отец: Старцев Владимир Михайлович
Мать: Старцева Маргарита
Рождение ребёнка
08.10.1992
Сын: Кислицын Дмитрий Станиславович
Отец ребёнка: Кислицын Станислав
Рождение ребёнка
12.02.1994
Дочь: Кислицына Юлия Станиславовна
Отец ребёнка: Кислицын Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кислицын Станислав