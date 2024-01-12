Кислицына (Старцева) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Старцева) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1964

Отец: Старцев Владимир Михайлович

Мать: Старцева Маргарита

Рождение ребёнка
08.10.1992

Сын: Кислицын Дмитрий Станиславович

Отец ребёнка: Кислицын Станислав

Рождение ребёнка
12.02.1994

Дочь: Кислицына Юлия Станиславовна

Отец ребёнка: Кислицын Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Станислав

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