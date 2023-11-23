Петрухненко Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрухненко Наталья Николаевна

Петрухненко Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Скориков Николай

Мать: не указана

Смерть
1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close