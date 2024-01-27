Корчагин Григорий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корчагин Роман Исаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1935
Сын: Корчагин Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Корчагина Ольга Романовна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Корчагин Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Корчагина Ольга Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчагин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Корчагина Ольга Романовна