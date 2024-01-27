Корчагин Григорий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагин Григорий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корчагин Роман Исаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1935

Сын: Корчагин Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Корчагина Ольга Романовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Корчагин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Корчагина Ольга Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Корчагина Ольга Романовна

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