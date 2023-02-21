Бородавкина Хиона Гавриловна
Место рожденияг.Красный Холм
Дата рождения06.04.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1810
Отец: Кобылин Гаврила
Мать: не указана
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Около 23.01.1844
Сын: Бородавкин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Бородавкин Матвей Матвеевич
г.Красный Холм
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Красный Холм