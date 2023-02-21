Бородавкина Хиона Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавкина Хиона Гавриловна

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Место рождения

г.Красный Холм

Дата рождения

06.04.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1810

Отец: Кобылин Гаврила

Мать: не указана

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Около 23.01.1844

Сын: Бородавкин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавкин Матвей Матвеевич

г.Красный Холм
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородавкин Матвей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
г.Красный Холм
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