(Буторина) Зоя Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Буторина) Зоя Сергеевна

(Буторина) Зоя Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1915

Дата смерти

13.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915

Отец: Буторин Сергей Яковлевич

Мать: Буторина Лукерья Федосеевна

Рождение ребёнка
04.07.1938

Сын: Пономарчук Геннадий Трофимович

Отец ребёнка: Пономарчук Трофим Никифорович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.07.1945

Дочь: Колесникова Светлана Трофимовна

Отец ребёнка: Пономарчук Трофим Никифорович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарчук Трофим Никифорович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарчук Трофим Никифорович

Смерть
13.10.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close