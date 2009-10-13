(Буторина) Зоя Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1915
Дата смерти13.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915
Рождение ребёнка
04.07.1938
Сын: Пономарчук Геннадий Трофимович
Отец ребёнка: Пономарчук Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
15.07.1945
Дочь: Колесникова Светлана Трофимовна
Отец ребёнка: Пономарчук Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
05.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарчук Трофим Никифорович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2009