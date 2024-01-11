Алимова (Бедретдинова) Мафтюха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова (Бедретдинова) Мафтюха

Место рождения

д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.

Дата рождения

1893

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Фатхуллин Бедретдин

Мать: Кабира Первая Жена

д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Даутов Хайдар

Отец ребёнка: Алимов Даут

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Алимов Абубякир

Отец ребёнка: Алимов Даут

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Реханя

Отец ребёнка: Алимов Даут

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1926

Дочь: Фейсханова Разия

Отец ребёнка: Алимов Даут

д. Актуково
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Рабия

Отец ребёнка: Алимов Даут

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Аминя

Отец ребёнка: Алимов Даут

Рождение ребёнка
1932

Сын: Даутов Ханяфи

Отец ребёнка: Алимов Даут

Актуково
Рождение ребёнка
1938

Сын: Даутов Максут

Отец ребёнка: Алимов Даут

Смерть
1971
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