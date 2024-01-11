Алимова (Бедретдинова) Мафтюха
Место рожденияд.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Дата рождения1893
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Фатхуллин Бедретдин
Мать: Кабира Первая Жена
д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Даутов Хайдар
Отец ребёнка: Алимов Даут
Рождение ребёнка
1920
Сын: Алимов Абубякир
Отец ребёнка: Алимов Даут
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Реханя
Отец ребёнка: Алимов Даут
Рождение ребёнка
03.04.1926
Дочь: Фейсханова Разия
Отец ребёнка: Алимов Даут
д. Актуково
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Рабия
Отец ребёнка: Алимов Даут
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Аминя
Отец ребёнка: Алимов Даут
Рождение ребёнка
1932
Сын: Даутов Ханяфи
Отец ребёнка: Алимов Даут
Актуково
Рождение ребёнка
1938
Сын: Даутов Максут
Отец ребёнка: Алимов Даут
Смерть
1971