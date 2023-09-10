Тюрина Плетнева Оксана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Плетнева Оксана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

2011 г.р.
2015 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1982

Отец: Плетнев Александр

Мать: Плетнева Надежда

Рождение ребёнка
20.05.2011

Сын: Тюрин Максим Артёмович

Отец ребёнка: Тюрин Артём Александрович

Рождение ребёнка
12.08.2015

Сын: Тюрин Кирилл Артёмович

Отец ребёнка: Тюрин Артём Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюрин Артём Александрович

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