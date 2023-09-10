Тюрина Плетнева Оксана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1982
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1982
Отец: Плетнев Александр
Мать: Плетнева Надежда
Рождение ребёнка
20.05.2011
Отец ребёнка: Тюрин Артём Александрович
Рождение ребёнка
12.08.2015
Отец ребёнка: Тюрин Артём Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюрин Артём Александрович