Закирова (Шайхрамова) Фархижамал Шайхрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирова (Шайхрамова) Фархижамал Шайхрамовна

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.07.1887

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1887

Отец: Усманов Шайхрам Габидуллович

Мать: Бибихуснукамал Абдулвалиевна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1907

Муж: Фатхулла Нигматуллович

Рождение ребёнка
02.08.1909

Дочь: Мубаракшина Миннебану Мухаметзарип Кызы

Отец ребёнка: Закиров Мухаметзарип

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Рождение ребёнка
1913

Сын: Закиров Закий Зарипович

Отец ребёнка: Закиров Мухаметзарип

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закиров Мухаметзарип

Место жительства
Неизвестно
Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1964
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