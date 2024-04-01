Закирова (Шайхрамова) Фархижамал Шайхрамовна
Место рождения
Дата рождения20.07.1887
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1887
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
02.08.1909
Дочь: Мубаракшина Миннебану Мухаметзарип Кызы
Отец ребёнка: Закиров Мухаметзарип
Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Закиров Мухаметзарип
Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закиров Мухаметзарип
Место жительства
Неизвестно
Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1964