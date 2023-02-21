Шипицына ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Авдотья Викуловна

Отец ребёнка: Шипицын Викул Иванович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мария Викуловна

Отец ребёнка: Шипицын Викул Иванович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ульяна Викуловна

Отец ребёнка: Шипицын Викул Иванович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шипицын Иван Викулович

Отец ребёнка: Шипицын Викул Иванович

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Викул Иванович

Смерть
Неизвестно
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