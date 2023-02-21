Baron von Korff Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.06.1751
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1794
Сын: Baron Von Korff Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Фон Корф Настасья Александровна
Рождение ребёнка
27.02.1795
Дочь: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Фон Корф Настасья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Фон Корф Настасья Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
полковник московского карабинерского полка, ген.-майор в отставке
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно