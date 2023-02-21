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Baron von Korff Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.06.1751
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1794

Сын: Baron Von Korff Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Фон Корф Настасья Александровна

Едимоново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.02.1795

Дочь: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Фон Корф Настасья Александровна

Едимоново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Фон Корф Настасья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник московского карабинерского полка, ген.-майор в отставке
Смерть
Неизвестно
Едимоново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Едимоново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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