Башарова (Халилова) Танзиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1945
Отец: не указан
Мать: Лямхия Халилова
Рождение ребёнка
05.01.1970
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.01.1972
Дочь: Башарова Филия Фаритовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.04.1980
Дочь: Башарова Алия Фаритовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан