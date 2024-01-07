Башарова (Халилова) Танзиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башарова (Халилова) Танзиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1945

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1945

Отец: не указан

Мать: Лямхия Халилова

Рождение ребёнка
05.01.1970

Сын: Башаров Фаниль Фаритович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.01.1972

Дочь: Башарова Филия Фаритовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.04.1980

Дочь: Башарова Алия Фаритовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башаров Наиль Фаритович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башаров Рамиль Фаритович

Отец ребёнка: не указан

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