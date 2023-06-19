Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Андреевна

Анисья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Пурилкин Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Пурилкин Кузьма Васильевич

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Акулина Кузьминична

Отец ребёнка: Пурилкин Кузьма Васильевич

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Пурилкин Кузьма Васильевич

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пурилкин Кузьма Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно