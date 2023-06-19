Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Пурилкин Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Акулина Кузьминична
Отец ребёнка: Пурилкин Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Пурилкин Кузьма Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно