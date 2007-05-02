Разумкова (Голованова) Муза Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумкова (Голованова) Муза Павловна

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Место рождения

Арти, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

14.04.1930

Дата смерти

02.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1930

Отец: Голованов Павел Александрович

Мать: Голованова Антонина Петровна

Арти, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.08.1954

Сын: Разумков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Разумков Анатолий Петрович

Посёлок Арти
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумков Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Разумков Анатолий Петрович

Арти, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумков Анатолий Петрович

Смерть
02.05.2007
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