Разумкова (Голованова) Муза Павловна
Место рождения
Дата рождения14.04.1930
Дата смерти02.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1930
Рождение ребёнка
09.08.1954
Сын: Разумков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Разумков Анатолий Петрович
Посёлок Арти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумков Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Разумков Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2007