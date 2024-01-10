Малышева -- Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1830
Сын: Малышев Корнил Филимонович
Отец ребёнка: Малышев Филимон
деревня Подогреевка,Кумышская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Филимон
Смерть
Неизвестно