Малышева -- Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева -- Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1830

Сын: Малышев Корнил Филимонович

Отец ребёнка: Малышев Филимон

деревня Подогреевка,Кумышская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Филимон

Смерть
Неизвестно
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