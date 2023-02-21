Убогова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Убогова Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1982

Отец: Володкевич Сергей Геннадьевич

Мать: Ефимова Ирина Николаевна

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