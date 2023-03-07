Тюхтенков Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения30.12.1908
Дата смерти09.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1908
Рождение ребёнка
1931
Сын: Тюхтенков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Тюхтенкова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Тюхтенков Константин Васильевич
Мать ребёнка: Тюхтенкова Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Медвежьи Озёра, Щёлковский муниципальный район, Московская область