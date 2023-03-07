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Тюхтенков Василий Кузьмич

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Место рождения

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.12.1908

Дата смерти

09.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1908

Отец: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович

Мать: Тюхтенкова Дарья Алексеевна

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Тюхтенков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Тюхтенкова Мария Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1947

Сын: Тюхтенков Константин Васильевич

Мать ребёнка: Тюхтенкова Мария Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюхтенкова Мария Константиновна

Смерть
09.04.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Медвежьи Озёра, Щёлковский муниципальный район, Московская область
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