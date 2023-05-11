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Мельниченко Демьян

Место рождения

Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
24.03.1929

Дочь: Воробьева Евдокия

Мать ребёнка: Мельниченко Антонина Степановна

Рождение ребёнка
08.07.1936

Сын: Мельниченко Иван

Мать ребёнка: Мельниченко Антонина Степановна

Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниченко Прохор

Мать ребёнка: Мельниченко Антонина Степановна

Смерть
1950
Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область
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