Мельниченко Демьян
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1929
Дочь: Воробьева Евдокия
Мать ребёнка: Мельниченко Антонина Степановна
Рождение ребёнка
08.07.1936
Сын: Мельниченко Иван
Мать ребёнка: Мельниченко Антонина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельниченко Прохор
Мать ребёнка: Мельниченко Антонина Степановна
Смерть
1950